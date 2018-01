Oltre 100 disponibilità alla candidatura per 77 seggi. Una grande voglia di partecipazione segna l’esito dell’assemblea regionale di LiberieUguali Sicilia.

Gli oltre 250 partecipanti all’assemblea tenutasi oggi a Palermo hanno approvato l’ampia rosa per le elezioni del 4 Marzo, una rosa di nomi che comprende parlamentari uscenti come Erasmo Palazzotto, Pippo Zappulla, Feancesco Bocchino, Maria Greco e Francesco Campanella, amministratori locali, esponenti del mondo delle associazioni e delle professioni e dirigenti politici delle forze che hanno dato vita alla lista guidata dal Presidente del Senato Grasso, tra questi Mariella Maggio, Gianni Battaglia, Pino Apprendi, Luca Casarini, Bianca Guzzetta. L’assemblea, conclusa da Claudio Fava nella qualità di garante nazionale del percorso, ha incentrato i propri lavori soprattutto sul piano programmatico con particolare attenzione al ruolo della Sicilia e alle sfide che una nuova forza di sinistra, non testimoniale, deve porsi.

“Una rosa di nomi ampia è qualificata che dimostra la vitalità e l’interesse attorno al progetto di LEU” Così gli organizzatori dell’assemblea che si dicono particolarmente soddisfatti per la presenza di espressioni reali dei territori e di esperienze significative in ambito amministrativo.