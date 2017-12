A fine gennaio, il negozio storico di abbigliamento Torregrossa di via Ruggero Settimo chiuderà i battenti. Un altro storico marchio dei commercianti palermitani come Niceta, Barone e Miraglia scompare. Ormai restano solo le catene in franchising.

“Dopo una tradizione di 80 anni è una decisione dolorosa – dice il titolare Fabio Torregrossa – ma non abbiamo più la continuità familiare per mandare avanti l’attività ed è indubbio che, in questo momento storico, il tessuto commerciale è cambiato con l’apertura delle grandi catene, il commercio online e la crisi economica che ha eroso il potere d’acquisto delle classi medie e ha portato alla progressiva chiusura di tutte le insegne storiche della città. Per i negozi tradizionali i costi di affitto e gestione sono molto elevati ed è molto difficile avere un’attività redditizia”.

L’azienda, fondata nel 1934 da Pasquale Torregrossa, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di palermitani, aveva aperto la sua sede storica in via Ruggero Settimo nel 1937 e quest’anno aveva festeggiato 80 anni di storia.

E adesso, con la chiusura dell’insegna si perdono anche dieci posti di lavoro. “Faremo il possibile con la nostra rete per trovare delle soluzioni”, assicura Torregrossa, che si è preso tempo per riflettere anche sul punto vendita di via Petrarca: “Stiamo ragionando su da farsi”.