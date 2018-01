Rinasce la ‘casa del centro’ quello spazio dei democratici che si ritrovano nel centro destra. “Con l’accordo programmatico tra Noi con l’Italia e Udc si costruisce la casa per il Centro, riferimento naturale per la tradizione politica liberale e popolare. Niente trucchi ed effetti speciali: solo la politica delle cose vere. Una buona notizia per la buona politica” conferma Saverio Romano che aveva da poco dato via proprio a Noi con l’Italia.

”

“Un Centro che crede in se stesso, nei valori che può’ rappresentare e nella voce che può’ dare ad un elettorato che chiede buona politica, riforme e rispetto delle istituzioni democratiche, per una vera partecipazione e contro le sirene dei populismi e la demagogia di chi alimenta divisioni e paure. L’accordo politico tra UDC e Noi con l’Italia è per la politica italiana la più’ bella notizia – conclude il vicepresidente di Noi con l’Italia – con cui dare avvio a questo 2018. Ci organizziamo e ci strutturiamo ancora di più nel territorio perché’ la nostra sara’ come sempre una politica a contatto con i cittadini, senza effetti speciali e senza trucchi e fake news. Una politica fatta di concretezza e partecipazione”.