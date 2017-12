Gravissimo incidente stradale questa mattina all’entrata di Comiso. E’ morto, a causa di un incidente stradale, un ciclista vittoriese, Arturo Felisati di 52 anni.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30, sulla Santa Croce-Comiso, praticamente all’ingresso della città casmenea.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente: il ciclista, infatti, sarebbe stato investito da un’auto.

Sono intervenuti i sanitari del 118, che però nulla hanno potuto, e le forze dell’ordine per i rilievi. Sono intervenuti rilievi gli agenti della polizia municipale di Comiso e i carabinieri.

Il ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto sulla strada. Come ogni domenica era solito, insieme agli amici, fare un’uscita in bici. Appena fuori Comiso, sulla strada provinciale per Santa Croce Camerina, il tragico epilogo.

Il ciclista ha perso l’equilibrio è caduto e un’auto che è sopravvenuta l’ha investito. E’ intervenuta l’ambulanza del 118 ma il ciclista era già morto quando è giunta in ospedale.

Impegnato nel sociale, lavorava in un centro geriatrico. Lascia la moglie e una figlia. L’investitore è ricoverato in ospedale in stato di shock.