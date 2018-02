Per giorni non si è fatto che parlare dei cinghiali che scorrazzavano a Palermo. Uno è entrato addirittura in una scuola, per fortuna quando non c’erano bambini e ha morso un bidello.

Per settimane non si capiva come mai i cinghiali fossero arrivati così vicini in città. Fino adesso si conoscevano i tanti che si trovano nelle Madonie e nei Nebrodi.

Poi se ne sono visti a Montepellegrino. Ma vederli correre tra le auto in via dell’Olimpo, alla Bandita e nella scuola non distante da via Tommaso Natale aveva fatto un po’ impressione e non poca paura.

Alla fine quello che sembrava un mistero adesso ha trovato una spiegazione. Gli agenti di polizia municipale e la forestale hanno trovato due allevamenti di cinghiali. Il primo allo Sperone, il secondo nella zona tra l’Addaura e Capo Gallo.

I cinghiali trovati in città sono scappati dagli allevamenti abusivi. Ieri c’è stata una caccia tra le strade dello Sperone. Almeno quattro cinghiali che scappavano e gli agenti della polizia municipale che li inseguivano. Alla fine sono stati catturati e si è arrivati all’allevamento.