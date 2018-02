Dal festival del tango a quello dello swing, dall’antica festa del pescatore a spettacoli teatrali per una settimana intera. Sono alcuni degli eventi organizzati da Confartigianato Turismo e Spettacolo di Palermo per l’anno 2018. Un’iniziativa che ben si inserisce nell’anno di “Palermo Capitale della cultura 2018”.

Il cartellone degli eventi è stato presentato questa mattina ai cantieri culturali alla Zisa, Sala De Seta. Appuntamenti che accompagneranno turisti, visitatori e cittadini. Ma soprattutto un’opportunità per le strutture turistiche di Palermo e provincia. L’iniziativa, dal titolo “Click Day”, è infatti rivolta in particolar modo a chi gestisce B&B o case vacanze, con un occhio particolare quindi all’accoglienza ma anche al food. Una buona nuova occasione per chi fa impresa, per farsi conoscere. Un modo per mettere in moto l’economia di tutta la provincia.

Questa mattina si è parlato infatti di accoglienza e ospitalità, tutti i segreti per essere competitivi nel turismo a portata di click. Un incontro pensato per chi lavora nel mondo del turismo e gestisce servizi e strutture extralberghiere e non.

Nel cartellone sono stati inseriti eventi nazionali ed internazionali. Confartigianato Turismo e spettacolo promuove vecchie e nuove professioni del turismo e dello spettacolo. Sono gli artigiani della cultura: gli operatori che trasformano i sogni in luoghi ed esperienze da scoprire e vivere insieme.

Un plauso all’iniziativa arriva dall’attuale presidente provinciale di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati. “È un’occasione importante per la città di Palermo – ha detto – e per le nostre imprese. Numerosi gli eventi in programma che possono portare un contributo al sistema imprenditoriale dei nostri artigiani ma nello stesso tempo tanti appuntamenti per turisti e visitatori”.

“Con il ‘Clik day’ – ha sottolineato Davide Morici, presidente di Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo – abbiamo voluto presentare il calendario degli eventi promossi per il 2018 legati a vari settori, che porteranno turisti, appassionati ed esperti a Palermo. Abbracceremo tutte le categorie coinvolgendo la totalità degli artigiani, chi crea sia con le mani, sia con le menti. Il fine è anche quello di creare una rete di strutture ricettive, visto che con questi appuntamenti attireremo numerosi turisti. Tutto rigorosamente di qualità. Più alziamo il livello, più incrementiamo cultura e turismo”.

Alla presentazione degli eventi, hanno partecipato tra gli altri, il Primo ministro di Gozo, Justine Caruana, il ministro di Malta, Deo De Battista, segretario parlamentare con delega Valletta 2018, Filippo Ribisi, vice presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Alessandra Cerrito, visual manager Understatement agency, Roberto Albergoni, direttore generale di Manifesta 12, il consigliere comunale Giulio Cusumano, Davide Morici, presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo di Palermo e Laura Arcilesi di Palermo Is e vice presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo.

ECCO IL CALENDARIO dei primi undici eventi. Il dodicesimo (anche se c’è la possibilità che il numero delle iniziative cresca nel corso dell’anno), è ancora tutto da scoprire. Il team di esperti è ancora al lavoro per perfezionare tutti i dettagli.

23-24-25 febbraio

BUY WEDDING INTERNATIONAL

All’Hotel delle Palme è in programma il primo evento della rassegna, dedicato al “wedding destination”, ovvero a tutto ciò che ruota attorno al mondo dei matrimoni per gli stranieri che scelgono la Sicilia. Esclusivisti “EVENT & CHARM” per la Sicilia. Saranno presenti buyers internazionali per conoscere tutto ciò che “muove” i matrimoni, dagli abiti da sposa alle location fino al catering. Un’opportunità per tutti gli operatori del settore.

8-9-10-11 marzo

CASA MALTA

Palazzo Asmundo, nel cuore di Palermo, ospiterà per 4 giorni i prodotti artigianali di Malta, con la presenza di tour operator maltesi che vogliono promuovere il loro territorio in Sicilia. Una vetrina che mira a uno scambio di flussi turistici.

13-14-15-16-17- 18 aprile

CASA PALERMO

Un evento inverso a quello di Casa Malta. Questa volta è rivolto alle imprese siciliane che avranno la possibilità di fare conoscere le proprie specialità, in tutti i settori dell’economia, a Malta. Anche i tour operator palermitani potranno approfittare di questa vetrina per promuovere Palermo e il suo territorio. Artigianato siciliano, servizi ed eccellenze in trasferta.

Da giugno a novembre

MANIFESTA 12

Una convenzione con “Manifesta 12”, la una mostra biennale europea di arte contemporanea che ha luogo ogni due anni in una città diversa. Un’opportunità legata a Confartigianato che permetterà una grande visibilità alle imprese del territorio. Con particolare attenzione, anche in questo caso, all’accoglienza e al food. Tutti i partecipanti avranno una nuova visibilità, da giugno a novembre, ospitando gli appassionati, i turisti e i professionisti legati a “Manifesta”. Avere “Manifesta 12” a Palermo nel 2018 è un’opportunità per la città per rafforzare la sua identità locale e internazionale.

31 maggio-1-2-3 giugno

PALERMO SWING FESTIVAL

Un festival lungo quattro giorni e dedicato al mondo dello swing. Un evento internazionale che, per la terza edizione, si appropria del centro storico di Palermo. In programma stage, corsi e serate swing. In arrivo appassionati da tutto il mondo.

26-27-28- 29 luglio

TANGOFEST PALERMO

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del tango. in piena estate è in calendario la terza edizione del “Tangofest”. Allo Spasimo si raduneranno ben 30 Paesi di tutto il mondo per danzare, studiare e lasciarsi coinvolgere dalla magia del Tango. L’evento da quest’anno sarà patrocinato anche dall’Ambasciata Argentina in Italia.

9-10-11-12 agosto

PESCATORE FEST

Una rivisitazione dell’antica Festa del Pescatore di Vergine Maria, da quest’anno in collaborazione con la Proloco Nostra Donna del Rotolo. La novità rispetto alle precedenti edizione è l’ampliamento al territorio di questo evento tutto dal sapore del mare. Saranno coinvolte infatti anche le borgate marinare di Sferracavallo, Mondello, Vergine Maria, Arenella ed Acquasanta. Quattro giorni di festa, gare di pesca, villaggi gastronomici, show cooking, concerti, sport e teatro tutto nel segno della tradizione, riqualificazione e promozione delle nostre borgate.

3-4-5-6-7-8-9- 10 settembre

FESTA DEL TEATRO FITA

Una rassegna che vedrà esibire numerose compagnie teatrali e personaggi dello spettacolo. In programma anche workshop e seminari inerenti alla cultura e al teatro. Un evento nazionale che diventa una bella opportunità per “Palermo capitale della cultura europea”, rilanciando e facendo usufruire a turisti e visitatori dell’accoglienza e dei servizi locali.

29-30 settembre

B&B DAY

Un evento legato al fare squadra. La presenza dell’extralberghiero a Palermo va studiata, innovata e promossa. Per questo sono in programma workshop, seminari e spettacoli. È il primo evento palermitano dedicato all’extralberghiero, che punta a qualità ed eccellenza.

4-5 ottobre

CONVENTION NAZIONALE CONFARTIGIANATO IMPRESE

Un anno importante per la città di Palermo che è stata scelta anche dai vertici nazionali di Confartigianato Imprese per organizzare la propria convention annuale. I nomi più importanti legati al mondo Confartigianato si riuniranno in città per presentare progetti, proposte e soluzioni vincenti.

Ponte del 2 novembre

SULLE RUOTE DELL’UNESCO

Tutti su due ruote alla riscoperta delle bellezze palermitane. Un evento organizzato in collaborazione con Fmi (Federazione motociclistica italiana). Il titolo parla da solo, un’occasione per gli appassionati delle due ruote tra le Cattedrali riconosciute patrimonio dell’Unesco: Palermo, Monreale e Cefalù. Gli amanti delle moto saranno coinvolti in passeggiate, attività dedicate al loro mondo, sempre in compagnia di eventi e spettacoli.