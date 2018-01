Si aggiorna il piano di prevenzione della corruzione 2018 – 2020. ll Sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque con il segretario comunale, Eugenio Alessi, nella qualità di responsabile della trasparenza e anticorruzione del Comune, rendono noto che è in pubblicazione sul portale comunale www.comune.bagheria.pa.it e all’albo pretorio on line l’avviso per tutti i soggetti interessati, i cosiddetti Stakeholder (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio) l’avviso per l’aggiornamento del piano della prevenzione della corruzione triennio 2018-2020.

Tutte le indicazioni, le proposte i suggerimenti e le osservazioni in ordine ai contenuti del PTPC Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018 -2020 dovranno pervenire entro mercoledì 24 gennaio 2018.

Il modulo predisposto per l’invio è reperibile sul portale comunale nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Anticorruzione e nell’articolo in home page del sito.

E’ possibile, pertanto, inviare eventuali suggerimenti entro il suddetto termine al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’Amministrazione Comunale, tramite e-mail al seguente indirizzo: segretario.generale@comune.bagheria.pa.it riportando il seguente oggetto: “Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020: proposte e/o osservazioni” o è possibile anche spedirle per posta ordinaria inviandole al responsabile anticorruzione del Comune di Bagheria – corso Umberto I, n. 165 90011 Bagheria Pa.

Il piano della prevenzione della corruzione anno 2017 – 2019 (delibera di Giunta n. 35 del 31/01/2017) è scaricabile dal sito del comune sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti Corruzione così come previsto dalla legge 190/2012.

Le proposte e le osservazioni pervenute saranno valutate ai fini dell’aggiornamento del Piano.

I Piani adottati annualmente dall’Ente sono consultabili sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – corruzione”.

L’amministrazione comunale, al fine di coinvolgere al massimo gli stakeholders, ha anche intenzione di organizzare per mercoledì 24 gennaio 2018, in aula consiliare, a partire dalle ore 9.30 in convegno dal titolo: “Piano di Prevenzione della corruzione: non solo un adempimento ma un servizio di informazione e trasparenza a favore del cittadino” che approfondiremo in un prossimo comunicato.

«Il Comune di Bagheria intende disegnare un’efficace strategia anticorruzione e realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio piano ed in risposta a quanto previsto dal PNA il piano nazionale anticorruzione approvato dall’Anac, autorità nazionale anticorruzione. Il convegno, che coinvolge gli ordini e le associazioni di categoria serve anche a condividere idee e fare trasparenza» – sottolinea il sindaco Cinque «non solo adempimenti da ottemperare quindi ma azioni da portare a termine e risultati da conseguire per offrire sempre più servizi ai cittadini in completa trasparenza». ​