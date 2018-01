Il Sindaco di Casteldaccia Fabio Spatafora con determinazione ha nominato Carmelo Pantano esperto del sindaco a titolo gratuito in materia di comunicazione e informazione.

Blogger e webmaster di Ficarazzi Blog, Carmelo Pantano è una personalità ampiamente nota nel mondo dell’informazione palermitana per l’impegno e la passione coi quali da anni è impegnato nel mondo dell’informazione in particolare nella promozione del territorio. Attualmente collaboratore con l’emittente televisiva Canale 8 e con la testata giornalistica Azzurra News.

In passato vanta la collaborazione con il quotidiano L’Ora di Palermo. Da oggi sarà il nostro compaesano Carmelo Pantano a coadiuvare il Sindaco di Casteldaccia nel veicolare le informazioni tramite i social media e il sito istituzionale del Comune di Casteldaccia.

“A titolo personale e a nome di tutta la giunta intendo esprimere le più sentite felicitazioni al Carmelo Pantano per l’importante incarico che gli ho conferito per le tematiche legate alla veicolazione dell’informazione, queste le parole del primo cittadino di Casteldaccia, che aggiunge, “Una nomina prestigiosa che premia capacità professionali e competenza in questo settore specifico maturato nel corso dell’ultimo decennio. Una figura professionale ben conosciuta a livello territoriale di cui ne vanto la collaborazione”