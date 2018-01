I Carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, lo scorso fine settimana hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio in diversi quartieri della città, volto alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Nel corso di tale servizio sono stati arrestati:

– G.g. palermitano classe 1998, volto noto agli operanti, fermato in zona Borgo Vecchio e trovato in possesso di 16 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi, unitamente alla somma di 45 € in banconote di piccolo taglio. Il giovane ha tentato di sottrarsi all’arresto opponendo una decisa resistenza, ma i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Giudicato con il rito direttissimo è stato sottoposto ai domiciliari.

– M.a. palermitano classe 1976, volto noto agli operanti è stato fermato nel quartiere Sperone e trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 35 di hashish, suddivisi rispettivamente in 15 e 20 dosi. Nell’ambito dello stesso servizio veniva denunciato a piede libero sempre per detenzione ai fini di spaccio, L.a nato e residente a Palermo classe 1994, incensurato.

Nel proseguire i controlli sul versante dei reati predatori i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato:

– G.v., nata a Palermo e residente a Villabate classe 1990, volto noto agli operanti ed una minorenne incensurata, sorprese all’interno del centro commerciale “Forum”, ad asportare capi di abbigliamento dal supermercato “Ipercoop” per un valore di circa 100 €. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile aziendale.

– R.p., nata e residente a Palermo classe 1982, volto noto agli operanti, è stata sorpresa all’interno del supermercato “SIDIS”, in zona Villagrazia mentre asportava diversi generi alimentari per un valore complessivo di 60 € circa. La merce è stata recuperata e riconsegnata al responsabile aziendale.

– S.f., nato e residente a Palermo classe 1968, volto noto agli operanti, grazie alla collaborazione di personale tecnico dell’AMAP, è stato accertato avesse allacciato abusivamente dell’impianto idrico della sua abitazione alla rete cittadina.

– Sempre nel centro storico sono stati scoperti due allacci abusivi alla rete E.N.E.L. e denunciati in stato di libertà: A.m., nata e residente a Palermo classe 1986, casalinga incensurata e P.g., nato e residente a Palermo classe 1982, volto noto agli operanti.

Nel corso del servizio infine i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà S.g., nato e residente a Palermo classe 1977, pregiudicato e sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per essere stato sorpreso all’esterno della propria abitazione.