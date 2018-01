La Polizia municipale, nell’ambito dei controlli sulle attività produttive, predisposti dal Comandante Gabriele Marchese nella zona del centro storico, ha sequestrato in via Vittorio Emanuele un negozio di mobili abusivo e denunciato il titolare di una gastronomia da asporto per occupazione abusiva di suolo pubblico; sanzionato tre esercizi di via Maqueda, due, per la mancanza dei cartellini segnaprezzo ed una per un ampliamento abusivo della superficie di vendita, mentre in via Roma, è stata accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico di un locale dedito alla somministrazione di alimenti e bevande.

In via Vittorio Emanuele, gli agenti hanno messo i sigilli ad un negozio di mobili ed accessori di arredamento, risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative ed è stata inoltre comminata al titolare una sanzione di 3.000 euro per la mancata segnalazione di inizio attività al Suap, lo sportello unico delle attività produttive; nella stessa via, D.D.L. di 40 anni, titolare di una gastronomia da asporto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva di circa 12 metri quadrati di suolo pubblico con tavoli e sedie.

In via Maqueda, sanzioni di 860 euro ciascuno, per omessa indicazione dei prezzi della merce esposta alla vendita per i titolari di tre rispettivi negozi di abbigliamento: A.S. di 36 anni , Y.A, di 42 anni e V.L. di 76 anni; quest’ ultimo aveva ampliato la superficie di vendita da 30 metri quadrati a 150 metri quadrati , senza le dovute autorizzazioni.

Infine, in via Roma, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, F.G. di 41 anni titolare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande , per occupazione abusiva di circa 10 metri quadrati di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni.