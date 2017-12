Piantagione in casa a Bonagia, arrestato un palermitano di 28 anni (FOTO)

Concerto di Capodanno, maxischermo in piazza per far fronte al sold out

In casa 8 involucri contenenti marijuana: arrestato 37enne (FOTO)

Ultimi giorni per visitare il presepe vivente di Sutera, appuntamenti fino al 7 gennaio (FOTO)

Drammatico incidente allo Sperone, automobilista di 45 anni in gravissime condizioni

Tgs, firmato accordo sindacale: buone notizie per i 16 tecnici e montatori

Ferito al volto da un colpo di fucile, grave in ospedale un giovane di 26 anni

Stop conferimento rifiuti discarica Bellolampo, scatta la protesta in 50 comuni della provincia

Successo per il presepe vivente a Gangi, seimila presenze da tutta la Sicilia

Sportello anagrafe via Fileti chiuso per tre giorni, la protesta dei cittadini penalizzati dal disservizio

Palermo, trovato un uomo morto in un B&B in via Roma

Evade dai domiciliari per 'pagare l'affitto': arrestato tunisino di 28 anni

Grande successo di visitatori per il presepe vivente di Gangi, in seimila hanno visitato la rappresentazione della Natività

La Regione 'tira le orecchie' alle Ferrovie, 'servizio carente, non è scontata la firma del contratto di servizio per dieci anni'

Capodanno a Palermo con Bennato ma non per tutti, spettacolo in piazza ma solo per i primi 7500 ad arrivare: spumante e alcolici vietati

Musica fino all'alba, concerti di piazza e risate per dare il benvenuto al 2018, così le città siciliane si prepano alla notte di San Silvestro

Concerto di Capodanno, il teatro Massimo raddoppia: due appuntamenti per festeggiare il nuovo anno

Restituiti parte dei beni al commerciante Niceta, non è prestanome del boss Guttadauro

Dopo ok esercizio provvisorio è bagarre sul numero legale, M5S "violazione regolamento senza precedenti". Lupo "Miccichè non degno di rappresentare Parlamento"

Rapinata la farmacia in via del Levriere a Palermo, caccia a tre malviventi

Ok ad esercizio provvisorio e caos attorno alla determinazione numero legale, Miccichè risponde alle opposizioni: "Mi son rifatto a prassi parlamentare utilizzata da Violante"

Figuccia non rimane isolato all'interno dell'Udc, coordinatori cittadini al fianco dell'ex assessore

17:13

Sicurezza e disposizioni per il concerto di fine anno in piazza a Palermo, limite massimo ingressi area per 7500 spettatori

16:51

Orchestra Sinfonica Siciliana tira sospiro di sollievo, firmato contratto fondi Ris: "Adesso si riparte con consolidamento conti"

16:43

Riorganizzazione direzioni comunali a Bagheria, dopo la costituzione di Amb Spa avviata rimodulazione

16:36

Approvato fra le polemiche l'esercizio provvisorio, via libera per tre mesi alla spesa regionale: è la prima legge della XVII legislatura (VIDEO)

16:19

Il primo mese da assessore, Sgarbi si dice soddisfatto: "Fatto molto per la Sicilia, non so ancora se tornerò a Roma o continuerò a fare assessore" (VIDEO)

16:06

Omicidio nel centro di Catania, fermato reo confesso delitto

15:55

La 'performance' di Cateno De Luca all'Ars, suona la zampogna per fare gli "auguri ai siciliani": "Amo la mia terra e la 'ciaramedda'" (VIDEO)

15:44

Approvata la convenzione "Bando periferie", Chinnici: "Molti interventi rilevanti per dare attenzione ad aree che ne ricevono spesso meno del dovuto"

15:29

Figuccia non arretra e attacca la maggioranza in aula:"Asseta tanti cittadini, stralciata norma su erogazione regolare acqua in 25 comuni" (VIDEO)

14:01

Doppio concerto di Capodanno al Teatro Massimo con la musica barocca e i valzer di Strauss