Il mondo dell’imprenditoria cittadina perde un uomo che per più di trent’anni ha lavorato per lo sviluppo e per il prestigio dell’industria automobilistica.

È morto all’età di 75 anni Vincenzo Lo Bosco, titolare della “Mondo Auto Srl”, concessionaria di automobili con sede in via Tasca Lanza e in viale Campania, oltre che con un punto vendita a Caltanissetta.

Lo Bosco da 35 anni metteva passione nel suo lavoro e ha avuto un ruolo determinate nel far conoscere non solo in città ma in tutta la Sicilia il marchio Hyundai, la casa automobilistica coreana.

I funerali dell’imprenditore, padre di 5 figli, tutti in azienda con lui insieme ad un nipote, che rappresenta la terza generazione, si sono svolti nella chiesa di Santa Teresa, a Monreale.

Ricordato come un uomo vulcanico dai mille talenti dedito alla famiglia e al lavoro, con una grande sete di conoscenza ed un brillante intuito per gli affari, era stato tecnico dell’Anic di Gela e successivamente delle Ferrovie, oltre che un brillante assicuratore.

Infine sono arrivate le automobili, con la Mondo Auto, avviata prima come una multi marche, poi nel 1986 con la scommessa commerciale più grande abbracciando il marchio Hyundai.

“Da bravo imprenditore vedeva lungo con la Mondo Auto ed è riuscito a diffondere il marchio inizialmente attraverso la grande fiducia e affidabilità che la gente riponeva in lui – ricordano commossi la moglie e i figli al Giornale di Sicilia –. Le sue intuizioni hanno portato l’azienda ad essere una delle prime concessionarie d’Italia. Grazie a una instancabile attività è riuscito a portare la Mondo Auto ad essere una delle aziende del settore automobilistico più grandi del territorio e a dare lavoro a tantissime persone, riuscendo a trasmettere la sua passione ai suoi cinque figli e per ultimo anche ai suoi nipoti, con ben 35 anni di attività”.

Per l’ultimo saluto, il 31 dicembre scorso, la chiesa di Santa Teresa a Monreale era gremita da una folla di familiari, amici e dipendenti che, con grande affetto, dopo la funzione religiosa lo hanno accompagnato per un ultimo saluto anche alla sua azienda, nella sede di via Tasca Lanza.