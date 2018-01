Il mercato delle auto usate in Sicilia ha registrato nel 2017 un incremento delle vendite del +5% sfiorando i 240 mila atti di vendita. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su dati ACI, in Sicilia il prezzo medio delle vetture è pari a 10.350 euro – un dato inferiore alla media nazionale -, mentre l’età media delle auto in vendita è di 8 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce più per necessità.

L’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi resta stabile. I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province: ai primi posti Catania (59.597) e Palermo (52.456), seguite da Messina (27.240), Trapani (21.332), Siracusa (20.577), Agrigento (20.411), Ragusa (16.554), Caltanisetta (12.482) ed Enna (7.763).