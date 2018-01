“Nessun risentimento abbiamo a scelto la politica per servizio. Nessuna sorpresa sulle liste Pd: è andata come avevo previsto”.

Lo scrive su facebook l’ex governatore siciliano che aveva rinunciato alla sua ricandidatura dietro la promessa di un posto magari in un collegio blindato alle nazionali. Crocetta è rimasto fuori dalla lista dei candidati ma non se la prende “Non sarà certamente la vicenda delle candidature a farci rinunciare alla politica. Saremo presenti in campagna elettorale – continua – con il nostro Megafono, nelle piazze di tutta la Sicilia per denunciare il processo di restaurazione in corso e di vera e propria epurazione di ogni dissenso. Faremo un’operazione verità”.

Ma l’animo battagliero non sembra decisamente essersi spento e la polemica potrebbe comunque essere dietro l’angolo “Per martedì – conclude – annuncio una conferenza stampa. A cose fatte”.

