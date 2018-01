Tanta paura in via Umberto Primo a Monreale nel quartiere Carrubbello per il crollo della facciata di una palazzina disabitata.

La struttura è collassata su una palazzina invece abitata. I vigili del fuoco sono all’opera per verificare se vi sono feriti sotto le macerie o se il crollo abbia danneggiato l’abitazione dove al momento c’erano alcune famiglie in casa.

Il tonfo si è sentito in diverse zone del paese. In tanti sono accorsi nella zona per cercare di dare i primi aiuti. Insieme ai pompieri sono intervenuti i carabinieri.