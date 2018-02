Il Palermo chiama a raccolta i propri tifosi per riempire e colorare di rosanero il Renzo Barbera in occasione del decisivo finale di campionato. Come comunicato dal patron Maurizio Zamparini, fino al termine della stagione il costo dei biglietti per le partite casalinghe del Palermo sarà drasticamente ridotto: i biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino 5 euro. Gli abbonati della stagione in corso, inoltre, usufruiranno di uno sconto del 50% sulle tariffe della stagione 2018-2019 per il rinnovo del prossimo abbonamento. I biglietti per Palermo-Foggia, in programma lunedì prossimo alle 20.30, sono già in vendita.