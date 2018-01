Un grande evento ecumenico, quello organizzato da Comunità di Sant’Egidio, Chiesa Valdese e Arcidiocesi di Palermo in occasione della marcia organizzata per la cinquantunesima Giornata Mondiale della Pace.

Ieri, come in molte altre città italiane, Palermo è stata protagonista di un grande raduno di cittadini che si sono dati appuntamento nel quartiere difficile di Danisinni, davanti alla parrocchia Sant’Agnese, per lanciare un messaggio di pace. Il corteo si è poi snodato verso la Cattedrale, dove alle 18 è stata celebrata una liturgia per la pace nel mondo. La marcia è stata aperta dai migranti e dalle famiglie di profughi siriani, giunti con i corridoi umanitari e ospiti presso le strutture del Centro Diaconale Valdese «La Noce».