Venerdi 5 gennaio 2018, nel Centro Diurno del Comune di Casteldaccia, alle ore 18.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Carnevale Casteldaccese”, organizzata dell’Associazione Carnevale Casteldaccese Peppino Clemente con il patrocinio gratuito del Comune di Casteldaccia.

All’incontro con la stampa parteciperanno il Sindaco di Casteldaccia Ing. Fabio Spatafora, l’Assessore al Turismo Dott.ssa Elisa Fricano, il presidente dell’Associazione “Peppino Clemente” Vito Di Domenico e le rappresentanze cittadine. Invito aperto anche a tutte le Associazioni Sportive, Ricreative e Culturali di Casteldaccia, le attività commerciali e la cittadinanza.

“Non vogliamo perdere la tradizione del Carnevale di Casteldaccia che è ormai diventato un’ appuntamento annuale di condivisione durante il quale, fra scherzi e sollazzi, si cerca di fuggire per un pomeriggio dalle difficoltà della vita quotidiana – queste le parole del primo cittadino Fabio Spatafora – che aggiunge, il carnevale rappresenta un momento di aggregazione sociale, in cui la comunità si riunisce in festa fra abiti variopinti e l’atmosfera scherzosa impreziosita dai tanti coriandoli che svolazzeranno in cielo. La tradizionale sfilata in maschera, si arricchisce di arte e cultura, un evento di grande importanza per la valorizzazione del territorio”.