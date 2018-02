I carabinieri indagano su un incendio divampato ieri in vecchio anfiteatro abbandonato in via San Filippo a San Cipirello (Pa).

Le fiamme sono state appiccate in un sottopassaggio utilizzato da un clochard romeno. Al momento il senza casa non era in zona. Sono andati in fiamme il materasso utilizzato dal clochard, le coperte e i cartoni che servivano per proteggersi dal freddo e alcuni oggetti accatastati dall’uomo.

Nella zona c’erano anche tanti rifiuti. Indagini in corso per accertare se il gesto fosse rivolto al senza casa.