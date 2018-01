Dare voce alle esigenze concrete del territorio e dei cittadini: è il principale obiettivo del Comitato Popolare costituito a Palermo, nato dall’aggregazione di un gruppo di persone- militanti e non- con esperienze ed estrazioni politiche diverse.

Del consiglio direttivo fanno parte attuali ed ex amministratori locali: Mario Greco (presidente della II Circoscrizione di Palermo), Antonio Santangelo (Presidente della III Circoscrizione), Gerlando Inzerillo, Giovanni Di Fazio (II Circoscrizione), Francesco Ippolito (III Circoscrizione),Rosy Bellante (III Circoscrizione), Francesco Pace (III Circ.), Emanuele Nuccio (III Circ.), Mirco Ciresi (III Circ.), Giulio Zarcone (III Circ.), Gaetano D’Amore (III Circ.), Enzo Paradiso e Totò Giordano (entrambi Comune di Partinico). Tante altre adesioni sono in corso ed a breve si terrà una assemblea per la presentazione del programma .