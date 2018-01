“Le borgate marinare di Palermo dovrebbero essere la ricchezza di una comunità per la sua valenza paesaggistica. Purtroppo questo a Palermo spesso non accade e uno dei maggiori problemi è nella gestione dei rifiuti e nel decoro urbano”.

Lo dice Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S che spiega: “Nella piazza di Sferracavallo il quadro è ogni giorno più allarmante: è partita a metà dicembre una piccola rivoluzione per la borgata con l’istituzione del “Porta a Porta” per i commercianti e sono stati rimossi i contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche. Una novità che di fatto ha spiazzato alcuni cittadini della borgata che hanno iniziato a disseminare ovunque rifiuti e in prossimità dei contenitori per la raccolta differenziata dei ristoranti”.

“Pur accogliendo con entusiasmo questo nuovo servizio – conclude Randazzo – che va nella giusta direzione di implementare la differenziata non possiamo che riscontrare delle criticità correlate alla crescita del degrado e di discariche abusive di rifiuti urbani indifferenziati ed è per questo che abbiamo proceduto a trasmettere agli uffici competenti delle segnalazioni al fine di provvedere ad incrementare i prelievi e i controlli ed inoltre a pensare una riorganizzazione del servizio di gestione rifiuti per i cittadini prevedendo anche per loro la raccolta differenziata “porta a porta” o tramite raccolta stradale di prossimità. Occorre farlo rapidamente, si rischia un’emergenza igienico-sanitaria in estate con l’incremento dei flussi e della temperatura”.