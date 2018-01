Detenuti palermitani in sciopero della fame per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle precarie e difficile condizioni delle carceri. L’iniziativa è promossa dal Partito Radicale, dall’associazione “Nessuno Tocchi Caino” e “Opera Radicale” per sollecitare il governo in merito all’applicazione dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario e per il diritto-dovere di cure ai detenuti.

Domani il sottosegretario alla Salute Davide Faraone si recherà nelle strutture penitenziarie Pagliarelli (ore 14:30) e Ucciardone (ore 16:15). Nelle due strutture penitenziarie del capoluogo siciliano, Davide Faraone incontrerà una delegazione di detenuti che hanno aderito allo sciopero della fame.