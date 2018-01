Nuovo colpo ad un ufficio postale, a Palermo. Due giovani hanno assaltato l’ufficio postale di via Antonio Ugo nella zona di Corso dei Mille. Ieri era toccato all’ufficio postale in via Enrico Toti a Palermo a due passi da Corso Tukory. Stesso copione. Uno è rimasto fuori a fare il palo, l’altro è entrato e si è diretto agli impiegati e si è fatto consegnare i soldi in cassa.

Attimi di paura per quanti si trovavano all’interno per eseguire alcune operazioni. Pochi minuti e i due sono fuggiti verso la via Michele Cipolla.

Non si sa a quanto ammonta il bottino. Il giovane entrato dentro ha minacciato quanti si trovavano all’interno e ha fatto capire di essere armato.

Appena i due sono fuggiti i dipendenti hanno lanciato l’allarme. Sono intervenute alcune volanti della polizia e gli agenti della squadra mobile che stanno iniziando le indagini per risalire ai due giovani che hanno compiuto il colpo.

Come da prassi saranno acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza per dare un nome e un cognome ai due giovani.