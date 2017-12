“Gestire l’assessorato regionale dell’Energia in Sicilia non è semplice, servono persone preparate, competenti e con una visione chiara di come vogliamo vengano impiegati i rifiuti in questa Regione” dice il senatore di Mdp – Liberi e Uguali Francesco Campanella commentando le dimissioni del neo assessore regionale all’energia Vincenzo Figuccia.

“Le discariche sono stracolme, la differenziata non parte e l’alternativa agli inceneritori, il rischio di commissariamento della Sicilia su questo tema da parte del governo nazionale, sono questi i nodi da sciogliere al più presto – sottolinea -. Non condivido ma capisco il passo indietro di Vincenzo Figuccia di fronte a questa materia così delicata che spesso subisce infiltrazioni mafiose, che porta i comuni ad indebitarsi per conferire i rifiuti in discarica. Un circolo vizioso che porta inquinamento e spreco di denaro. Sarebbe bene che il prossimo assessore fosse una persona competente sulla materia e che l’assessorato non fosse considerato solo una poltrona da assegnare tra i politici della maggioranza in base alle preferenze ottenute”.