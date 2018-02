Una enorme discarica abusiva che sorgeva in una vasta area nel territorio Carinese, zona industriale, via De Spuches è stata sequestrata dai Finanzieri della Brigata di carini e dalla Polizia Municipale del comune alle porte di Palermo.

I militari delle Fiamme Gialle e gli Agenti della Polizia Municipale, grazie ai periodici controlli del territorio, hanno individuato una vasta area estesa per 24.000 mq sulla quale erano presenti amianto, sfabbricidi, materiali ferrosi, pneumatici e due automezzi in disuso. Inoltre sulla stessa area era presente uno scavo di 14 metri per 8 e profonda 4

sulle quali vi era acqua di vegetazione, presumibilmente proveniente da un frantoio.

Così è scattata l’operazione congiunta conclusasi col sequestro preventivo dell’area. Le indagini sono tuttora in corso al fine di individuare i responsabili degli sversamenti e dell’abbandono degli altri materiali. Al contempo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria il proprietario dell’area per violazione delle normative inerenti la tutela dell’ambiente.