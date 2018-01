Divieto di qualsiasi forma di incenerimento dei rifiuti in Sicilia insieme a un nuovo piano regionale dei rifiuti, riorganizzazione della governance per superare le criticità attraverso economie di scala per ridurre i costi di gestione e costruire le basi per un mercato dei materiali post consumo. E ancora separazione delle fasi di raccolta, dello smaltimento e del riciclo, semplificazione delle procedure per gli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti e divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati.

Sono alcuni dei punti contenuti nella mozione “Misure a sostegno a sostegno dell’economia circolare e della valorizzazione dei materiali post-consumo”, presentata dal Movimento 5 Stelle all’Ars, primo firmatario Giampiero Trizzino, inserita all’ordine del giorno della seduta d’aula di martedì prossimo. In concomitanza con i lavori parlamentari, il M5S ha deciso di organizzare un’iniziativa davanti palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale.

“La mozione impegna il governo regionale ad introdurre modifiche – dicono i deputati del M5S e componenti della commissione Ambiente dell’Ars Giampiero Trizzino, Valentina Palmeri, Nuccio Di Paola e Stefania Campo – anche al sistema di tassazione locale con un nuovo sistema, che contempli l’applicazione obbligatoria di tariffe entro tre anni nei 390 comuni dell’Isola e sconti pari al 20% per chi pratica il compostaggio domestico”.

Previsti, infine, interventi di razionalizzazione della filiera alimentare e banche alimentari e centri per il riuso e raccolta per il riciclo, recupero degli imballaggi nei centri commerciali, di informazione ambientale e partecipazione dei cittadini.

“La mozione che abbiamo presentato – aggiunge Trizzino – è un atto di accusa nei confronti dei governi di destra e sinistra che hanno creato solo confusione e un sistema fallimentare che non riesce ad uscire da una condizione di emergenza che si trascina da vent’anni. Musumeci dice che sui rifiuti si gioca la credibilità del suo esecutivo. Lo dimostri”.

E riferendosi alla mozione sui rifiuti presentata dal Pd Trizzino dice: “ Il Pd ha presentato una mozione in cu ichiede a Musumeci cosa intende fare per risolvere l’emergenza rifiuti in Sicilia, dimenticando che fino a pochi mesi fa al governo della Regione c’era proprio Crocetta e il Pd, che hanno contribuito ad alimentare la crisi del sistema di gestione dei rifiuti nell’Isola. E’ semplicemente surreale”.