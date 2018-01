Incidente stradale a Villabate, nel palermitano. Nel pomeriggio in via Garibaldi all’altezza del civico 10 è stata investita una donna R.F. di anni 71 da un autovettura Fiat 600.

La donna è rimasta a terra ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale al Civico.

In base ad una prima ricostruzione la donna dovrebbe aver riportato alcune frattura ma non è in pericolo di vita.