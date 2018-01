Una donna di 90 anni Carmela Madonia è stata trovata morta nel suo appartamento in via dei Carrozzieri a Monreale (Pa).

La pensionata sarebbe morta per il fumo provocato dall’incendio divampato da una presa elettrica andata in corto circuito. Sono stati i nipoti che non sentendola sono andati a cercarla a casa e poi visto che la nonna non rispondeva hanno chiesto l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco.

Pare che la donna sia morta ieri sera. Si sarebbe svegliata a causa del fumo ed è svenuta cercando di uscire dall’abitazione ormai invasa dal fumo.

L’anziana sarebbe stata sopraffatta dal monossido di carbonio ed è svenuta. Solo nel primo pomeriggio è stato scoperto il cadavere.

Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare quanto successo. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso.

I vicini hanno raccontato che già nel corso della notte avevano visto del fumo e un forte odore di bruciato, ma non riuscivano a capire da dove provenisse. Alcune stanze dell’abitazione sono state ritrovate annerite.