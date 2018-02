Esperienza terribile per una ragazzina a Termini bassa: Mentre si trovava a passeggio con il suo cagnolino è stata aggredita da un grosso pitbull bianco.

Ad avere la peggio è stato il cagnolino che è stato letteralmente squarciato dalla violenza dei morsi dal grosso cane, spesso utilizzato in combattimenti tra animali.

Anche la ragazza nel tentare invano di salvare il suo piccolo amico è rimasta ferita dal grosso animale.

In città è caccia al pitbull, lasciato incustodito. Dopo l’aggressione, avvenuta in pieno centro in uno dei corsi principali della cittadina, il cane si è volatilizzato.