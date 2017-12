L’ennesimo incidente a Palermo. Un uomo di 45 anni P.L. palermitano è finito con la sua auto contro alcune auto parcheggiate.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La prognosi è riservata e le condizioni sono definite dai medici molto serie.

I sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo in ospedale al Civico in rianimazione.

Altro incidente questa mattina in via Bernabei ad angolo con via Malaspina. Qui nello scontro tra auto e moto ha avuto la peggio il motociclista che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

In tutti e due casi indaga gli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica.