E’ di un uomo trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia il bilancio dell’ennesimo incidente a Palermo.

Lo scontro tra una moto e un’auto è avvenuto in via dei Cantieri ad angolo con via Amilcare Barca. Nell’impatto ha avuto la peggio il motociclista palermitano M.R. trasportato in gravissime condizioni all’ospedale.

Sono intervenute le volanti di polizia e gli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica per eseguire i rilievi e stabilire le responsabilità dello scontro.

Restano ancora gravi le condizioni del pedone investito la vigilia di Natale nei pressi della via Bonanno la strada che porta a Montepellegrino.

L’uomo è stato investito ieri da un motociclista a bordo di una Kawasaki 600 in via cardinale Mariano Rampolla. La peggio l’ha avuta il pedone soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi.