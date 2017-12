“Palrmo è un posto ideale per un concerto di Capodanno. La temperature è mite, la gente è accogliente. Grazie a Palermo per avermi invitato e ospitato, contento di essere qui stasera”.

Così Edoardo Bennato prima dell’inizio del concerto che accompagnerà la città nel nuovo anno. “Per il futuro auguro il meglio a Palermo e alla Sicilia. Per l’anno nuovo si spera sempre il meglio, qualcosa di nuovo. Palerno deve ripartire dalla sua gente, dalla sua accoglienza per fare sempre meglio, per crescere. E può farlo perchè ha le basi”.

Un concerto blindato quello di stasera. ono soltanto 7500 le persone che saranno ammesse all’interno dell’area e senza alcolici di alcun tipo. Una ventina gli oggetti vietati che vanno dai botti ai bastoni da selfie

Questa mattina le prove generali del concerto aperte al pubblico. La scaletta è ben definita e scandita da tempi precisi per arrivare alla mezzanotte. Bennato non ha perso l’occasione per parlare del suo nuovo album, ‘Burattini senza fili 2017’

La chiusura al traffico e i divieti di sosta sono disposti fino alle 3 del mattino ma bisognerà dare il tempo di smontare l’impianto di recinzione e poi si tornerà alla pedonalizzazione ordinaria delle feste

