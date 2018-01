Cambia il capolista al collegio Sicilia 1 al Senato. La regola delle quote rose – nessuno due generi avere piu’ del 60% di capilista su base regionale – impone infatti l’alternanza di genere e in Sicilia i due collegi del Senato avevano, come capilista, gli uscenti Mario Giarrusso e Vincenzo Santangelo. Il M5S, però è stato costretto a cambiare le liste: ad essere “sacrificato” e’ stato Santangelo che è passato al secondo posto: capolista diventa invece Antonella Campagna, attivista di Termini Imerese.

“Spero di di rappresentare dignitosamente ognuno di voi. Chi mi conosce sa che sono una combattente”, esulta su facebook Campagna.