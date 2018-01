I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo sono dentro gli uffici elettorale del Comune per eseguire un decreto di sequestro emesso dalla procura della Repubblica di Palermo relativo alla documentazione relative alle liste elettorali delle formazioni politiche che hanno sostenuto la candidatura di Fabrizio Ferrandelli alle scorse amministrative del giugno 2017.

Sono state sequestrate la documentazione relativa alle liste del candidato sindaco, dei candidati del consiglieri comunali del candidato presidente e consigliere di circoscrizione al fine di verificarne la veridicità delle firme.

La documentazione sequestrata negli uffici elettorali del Comune di viale Lazio dai carabinieri, che indagano su presunti falsi nelle firme raccolte a sostegno del candidato sindaco di Palermo del centrodestra Fabrizio Farrendelli, alle ultime comunali, riguarda le liste di: Udc Palermo, Palermo Unione di Centro Liberali Popolari, I Coraggiosi, Ferrandelli Sicilia Democratica, Palermo al centro, Per Palermo con Fabrizio, Forza Palermo, Cantiere Popolare, Forza Italia, Pda, Città Nuova, Crescere Insieme, Uniti per la V, Fabrizio Ferrandelli per Aiello, Andrea Aiello presidente, Palermo prima di tutto, Sicilia Democratica.

Il reato per cui i magistrati, coordinati dall’aggiunto Sergio Demontis, procedono è di “falsificazione di liste elettorali”.

Un anno fa Ferrandelli è stato coinvolto in un’indagine per voto di scambio politico-mafioso. A suo carico le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che hanno parlato di una compravendita di voti a favore del candidato nel quartiere palermitano di Borgo Vecchio. L’inchiesta è ancora aperta.