“Sono 105 i comitati dei Partigiani del Pd nati, nella sola giornata di oggi, in tutto il territorio della Sicilia con contatti anche nel resto del Paese. Un vero e proprio ‘tsunami democratico’ che conferma la serietà della nostra battaglia politica”

Così Antonio Rubino, a nome dei Partigiani del PD “In queste ore stiamo assistendo a tentativi di ‘mettere il cappello’ su di noi: non provateci nemmeno! A tutte le personalità del Pd chiediamo di non strumentalizzare la nostra battaglie e di non offrire storture del nostro pensiero. Il nostro orizzonte presente e futuro è e resta il Partito Democratico. Non cambiano partito, ma cambiamo il partito” Così come a tutti quelli che in queste ore ci dicono ‘ma chi ve lo fa fare’ noi diciamo: Per noi, per questa generazione, ne vale la pena.”