“Per aumentare la capienza della sesta vasca di Bellolampo è arrivato il via libera da parte dell’assessorato regionale per l’attivazione di una serie di interventi che potrebbero consentire di prolungare l’utilizzo della VI vasca discarica di Bellolampo per il tempo necessario alla realizzazione, con procedure straordinarie, della settima vasca”. Lo scrive in una nota il portavoce del M5S in Comune Antonino Randazzo.