I sindaci di 50 comuni siciliani lanciano l’allarme sul “collasso del sistema rifiuti”. L’emergenza è fotografata dalla lunga coda di autocompattatori all’ingresso della discarica di Bellolampo, rimasta chiusa per due giorni e ormai prossima alla saturazione: potrebbe restare aperta per un altro mese ancora e solo per il conferimento di

Palermo e Ustica. Gli altri 50 comuni – tra cui Termini Imerese, Cefalù e Alcamo – stanno dirottando i loro rifiuti alla discarica di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, dopo un “trattamento” a Bellolampo.

Dal 18 dicembre, quando il nuovo “sistema” è diventato operativo, in molte zone della Sicilia la gestione dei rifiuti è

in pieno caos. Lo denuncia l’assemblea dei sindaci che si è svolta ieri a San Cipirello. Alla fine hanno deciso di

autoconvocarsi e di presentarsi la mattina del 18 gennaio a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione.

Proprio al presidente Nello Musumeci i sindaci chiedono interventi urgenti per superare le incertezze gestionali e per

esprimere la preoccupazione per un aumento dei costi (oltre 180 euro a tonnellate) che comportera’ un aumento delle tasse.

“I sindaci – si legge in una nota approvata dall’assemblea – manifestano all’unisono tutta la loro preoccupazione per un settore, quello del ciclo dei rifiuti, che tocca da vicino la salute e le tasche dei cittadini”. I sindaci hanno deciso

l’autoconvocazione perchè non è arrivata risposta alla richiesta di incontro con Musumeci. Al presidente della Regione chiedono di consentire anche ampliamenti agli impianti di compostaggio già in parte autorizzati “per permettere ai comuni di effettuare la raccolta differenziata, evitando costi aggiuntivi di trasporto”.

Il blocco di due giorni nel conferimento in discarica ha creato notevoli disagi in circa 50 comuni.