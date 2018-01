E’ uscito dal coma il piccolo Leonardo di 2 anni rimasto vittima lo scorso 29 dicembre di un grave incidente domestico nella sua casa di Partinico.

Quel giorno cercando di prendere alcuni giocattoli poggiato sopra la vecchia televisione è rimasto schiacciato sotto. Per i genitori sono stati giorni di angoscia e una fine d’anno terribile.

Adesso il bimbo da qualche giorno ha ricominciato a muovere le dita delle mani, risponde agli stimoli, stringe gli oggetti che gli vengono avvicinati.

Leonardo da quella tragica serata è ricoverato all’ospedale “Di Cristina” di Palermo. Attorno a questo caso c’è la massima attenzione anche perché Leonardo ha rimediato dei danni neurologici e dunque la riabilitazione sarà fondamentale.

Intanto un primo obiettivo è stato raggiunto e il piccolo è fuori pericolo, motivo per cui è stata sciolta la prognosi.

Leonardo in base al racconto dei genitori si sarebbe avvicinato al vecchio televisore dotato di tubo catodico, quindi dal peso almeno di una quindicina di chili, che si trovava sopra un carrello con l’intenzione di prendere una vaschetta contenente delle tartarughine.

Vaschetta che era poggiata alla sommità dell’elettrodomestico e che gli era stata regalata lo scorso Natale dallo zio. Nel tentativo di prendere il contenitore il piccolo ha finito per urtare il televisore sino a trascinarselo addosso. Il padre pare che si trovasse in un’altra stanza e una volta sentito il fragoroso rumore ha trovato il figlioletto riverso a terra in una pozza di sangue e con il televisore accanto intuendo quindi ciò che era accaduto.