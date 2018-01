Tragedia a Terrasini comune in provincia di Palermo. Un giovane di 22 anni è morto dopo che era appena sceso dall’auto.

E’ stato colto da un malore improvviso si è accascia per terra. Riccardo Lo Bianco, 22 anni, di Terrasini, è deceduto ieri sera, all’ospedale civico di Partinico.

A nulla sono valsi i disperati tentativi di salvarlo. Il giovane, sarebbe stato trovato esanime, sull’asfalto, dalla fidanzata che abita a pochi passi da casa sua.

Riccardo, intorno alle 20 di ieri sera, stava facendo rientro nella propria abitazione, dove, poco dopo l’avrebbe raggiunto la sua ragazza.

Arrivato nella stradina in cui viveva nei pressi di via Palermo, tra i confini del territorio di

Cinisi e Terrasini, ha fatto in tempo a parcheggiare e scendere dalla propria autovettura, per riversarsi improvvisamente sul suolo.

A trovarlo svenuto per terra è stata la sua fidanzata che, in preda alla disperazione ha cominciato ad urlare per chiamare aiuto.

Sul posto, ancora prima di un’ambulanza del 118, è immediatamente intervenuto il dottore Mimmo Consiglio, ex sindaco di Terrasini che abita nelle vicinanze, per prestargli soccorso.

Il medico avrebbe tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco, proseguito poi dal personale sanitario dell’ambulanza nel frattempo arrivata.

Poi la corsa disperata verso il pronto soccorso del nosocomio partinicese dove, i medici di turno, dopo avere provato a salvarlo, hanno dovuto constatare il suo decesso.

Con molta probabilità, a causare la sua morte, sarebbe stato un grave infarto. Riccardo Lo Bianco, purtroppo, aveva scoperto da un po’ di tempo di avere una sofferenza cardiaca, tant’è che era in cura all’Ismett di Palermo, dove circa tre mesi fa sarebbe stato sottoposto ad un intervento.

La triste notizia che ha fatto sprofondare nel dolore la sua ragazza e i suoi genitori che hanno perso l’unico figlio, ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Terrasini. Lo stesso sindaco, Giosuè Maniaci, su facebook, ha postato una foto del ragazzo affermando di “essere senza parole” per la grave perdita della famiglia Lo Bianco, a cui si unisce nel dolore, manifestando il proprio affetto e quello dell’intera comunità rappresentata. I funerali di Riccardo dovrebbero tenersi domani pomeriggio nella Chiesa Madre di Terrasini.