Dodici persone – accusate a vario titolo di ricettazione ed estorsione – sono state condannate questa mattina dal gup Filippo Serio. Un solo assolto: Giuseppe Di Maria, assistito dall’avvocato Riccardo Bellotta. Gli imputati avrebbero chiesto un riscatto da 1.500 euro per fare riavere ai proprietari decine di furgoni Piaggio Porter, rubati nel 2015 nella zona di Villabate.

Queste le condanne: 6 anni e 8 mesi per Leonardo Algeri, 7 anni e 2 mesi per Fabio Alvaro Algeri, 3 anni e 4 mesi per Salvatore Parisi, 6 anni per Salvatore Casamento, 6 anni e 2 mesi per Alessandro Algeri, 8 anni per Fabio Algeri, 5 mesi per Antonio Lipari, 8 anni per Antonino Algeri, 2 anni e 4 mesi per Giuseppe Di Caccamo, 8 anni per Fabio Gloria, 10 mesi per Maurizio Valentino, 4 anni e 6 mesi per Natale Accetta. Angelo Filippone ha invece scelto il rito ordinario: il processo comincerà il 21 febbraio davanti alla seconda sezione del Tribunale di Palermo.