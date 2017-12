“A proposito della questione tetti per gli stipendi d’oro, le parole di Naro sono inopportune. Il Commissario dell’Udc non è titolato a parlare di questi argomenti, farebbe meglio a tacere in quanto arriva in ritardo su un argomento già ulteriormente sviscerato”.

Lo dice Vincenzo Figuccia assessore dimissionario della Regione siciliana tornando sulla vicenda che lo riguarda e sul mancato appoggio da parte del suo partito. Figuccia non intende arrestare la polemica e continua sulla strada della spaccatura dell’Udc. “Esprimendo la sua solidarietà a Miccichè, ha già rivelato la sua piccolezza nonostante la sua veneranda età – prosegue Figuccia – Rivendico le posizioni assunte nei giorni scorsi, soprattutto oggi in cui tutti mi sembrano dare ragione. Sono felice che la mia battaglia sia servita a scuotere le coscienze”.