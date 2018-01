“E’ positivo che il ddl sull’esercizio provvisorio preveda le somme per l’utilizzo dei forestali nell’antincendio. L’obiettivo deve essere adesso fare partire quest’anno la campagna senza ritardi. Per questo chiediamo che vengano subito avviati tutti i lavoratori necessari a svolgere le attività previste nella programmazione, anche con l’utilizzo delle risorse finanziarie non spese nel 2017”.

E’ la richiesta della Flai Cgil Sicilia che sollecita “sia nel comparto della manutenzione che nell’antincendio – dice Tonino Russo, della segreteria regionale Flai- continuità lavorativa, senza spezzettamenti e di prevedere che i lavoratori con garanzia di 151 giornate impiegati nel servizio antincendio possano svolgere tutte le giornate alle dipendenze del Comando Corpo Forestale”.

“Per quanto riguarda l’antincendio- dice Russo- è fondamentale agire tempestivamente sulla programmazione e la realizzazione dei viali parafuoco, preparando adeguatamente la campagna antincendio in modo che non si ripetano gli errori e i ritardi organizzativi degli anni precedenti che non hanno permesso il completamento dei viali parafuoco e la piena messa in funzione dei mezzi e di tutte le dotazioni strumentali utili a contrastare in forma attiva e passiva gli incendi boschivi”.

La Flai rileva tuttavia che “quanto fatto non basta: Occorre prevedere nel bilancio della regione – conclude Russo- tutte le risorse finanziarie necessarie ad assicurare intanto i livelli occupazioni degli anni precedenti nell’intero comparto”.