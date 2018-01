Il vento che sta sferzando il capoluogo sta provocando disagi. Alberi caduti, grondaie pericolanti. Intonaci che si sono staccati.

Già nel corso della notte i vigili del fuoco erano intervenuti per alcuni alberi finiti sulla sede stradale. Questa mattina in via dei Pioppi, nella zona di Mondello, dove un grosso albero è stato l abbattuto dalle fortissime raffiche di vento che stanno spazzando finendo sull’abitazione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo. Un grosso pezzo d’intonaco dentro il carcere “Pagliarelli”.

Intonaco caduto in via Ruggero Settimo all’altezza della ex Mondadori, in via dei Leoni c’è una grondaia pericolante. La pioggia ha provocato dei disagi al traffico, soprattutto nella zona di via Ugo La Malfa, dove si sono formati i soliti allagamenti.

Un incidente in autostrada a Scillato è stato provocato dalla pioggia e dalla velocità. Per fortuna solo danni alle auto.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, sospese le corse del mattino sulle tratte Milazzo-Eolie, Trapani-Egadi e Palermo-Ustica. Lo comunica la compagnia Siremar.