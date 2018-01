E’ fuori pericolo e presto lascerà la Rianimazione la bimba di 18 mesi che ieri ha ingerito dell’hashish mentre si trovava con i genitori.

Le terapie dei medici dell’ospedale dei Bambini hanno consentito alla piccola un pieno recupero. “Sta meglio dopo una notte trascorsa in rianimazione – spiega il direttore sanitario Giorgio Trizzino – Dopo alcune consulenze verrà trasferita in reparto. Ancora non verrà dimessa”.

Adesso c’è da capire se la bimba tornerà o meno con i genitori o verrà affidata ad una Comunità. La decisione spetterà al giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo che sta già esaminando la vicenda. Se verrà accertato che è stato un fatto occasionale, la piccola tornerà dai genitori.

Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Palermo.