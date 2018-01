L’appuntamento è fissato alla Chiesa Santa Maria in Valverde, Largo Cavalieri di Malta, a Palermo, per sabato 20 gennaio alle ore 21.00

Giorgia Panasci, Harp e Francesca Milano, Flute accompagnate dalla ECU CLASSIC ORCHESTRA formata da 15 professori musicisti, diretti dal Maestro Gaetano Colajanni, proporrà un repertorio ricercato e originale esplorando alcune delle più importanti composizioni per arpa, flauto e orchestra.

Un doppio concerto in cui l’arpa intrattiene un dialogo galante con il flauto e con l’orchestra, dando vita a una serie di sonorità di rara bellezza. Vivacità, calore ed espressività contraddistinguono il lavoro delle due artiste; le loro esibizioni sono sempre emotivamente coinvolgenti e alternano semplicità e linearità a vigore e totale padronanza dei

rispettivi strumenti, fondendosi perfettamente con l’organico orchestrale.

L’evento è organizzato nell’ambito delle manifestazioni in programma per “Palermo oltre il Natale”. Una iniziativa di altissimo profilo che in questo caso coinvolge due giovanissime e talentuose artiste che oggi trovano spazio espressivo nello loro città nativa insieme alla ECU CLASSIC ORCHESTRA diretta dal grande Maestroo Colajanni dal curriculum transfrontaliero.

Il programma di massima

– Concerto in Do maggiore KV 299 (297c) per flauto, arpa e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart (cadenza per arpa e flauto di Pillney)

– Concerto in Sib per arpa e orchestra di Georg Friedrich Haendel (trascrizione e cadenza originale per arpa di Marcel Grandjany)

– Concerto in Re maggiore KV 314 per flauto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart (cadenza per flauto di Donjon)