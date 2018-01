“La Giornata della Memoria quest’anno arriva per Palermo in un momento particolare, quando ci accingiamo a dare avvio alle manifestazioni legate alla capitale della cultura e delle culture”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“In questi giorni, – aggiunge – in cui assistiamo al ritorno violento e strisciante di quella ‘incultura’ dell’intolleranza, della negazione dei diritti e della presunta superiorità delle presunte razze, è ancora più importante ricordare ciò che l’Olocausto e lo sterminio di milioni di Ebrei, Rom, omosessuali, portatori di handicap e oppositori politici hanno rappresentato per l’Europa e per il mondo intero”.

Per il sindaco: “Oggi, ricordare ciò che è stato non è soltanto un obbligo morale, ma è necessario per diffondere e promuovere la cultura dell’accoglienza, del dialogo e dell’incontro fra tutte le culture perché ciascuna è portatrice di valori e storie che soltanto unite fanno la ricchezza del genere umano. In questa direzione si muovono e si muoveranno tante delle manifestazioni, delle iniziative e delle collaborazioni che caratterizzeranno l’anno delle culture a Palermo”.