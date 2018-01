E’ stata trovata in gravissime condizioni dal proprietario di un B&B in via Calliope nella borgata marinara di Mondello.

Una giovane di 30 anni è stata colta da malore e non dava segni di vita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno soccorsa insieme agli agenti delle volanti.

In codice rosso è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia. I medici stanno eseguendo tutti gli esami per verificare cosa sia successo.

Indagini sono in corso.