“”Sono stata esclusa dalle liste e nessuno mi sa dire perché. Ho chiamato Cancelleri che mi conferma che su di me non ha ricevuto alcuna segnalazione che giustifichi la mia esclusione e non mi sa dare una spiegazione. Anche Ignazio Corrao non sa che dire. Pesto i piedi a qualcuno? Voglio risposte, migliaia di attivisti mi stanno chiamando”. Lo dice Daniela Morfino, attivista dei 5stelle da nove anni, di Marineo (Pa) che si era candidata nella piattaforma per il Senato e che stamani ha scoperto che il suo nome non compare.”. Lo dice Daniela Morfino, attivista dei 5stelle da nove anni, di Marineo (Pa) che si era candidata nella piattaforma per il Senato e che stamani ha scoperto che il suo nome non compare.

Daniela Morfino aggiunge: “Non mi sono proposta io, mi è stato chiesto da tantissimi attivisti che hanno apprezzato il lavoro che fatto nel territorio in questi anni, ma anche all’interno del movimento cui ho creduto veramente dando anima e corpo e investendo tempo e denaro per partecipare alle iniziative”.

“Stamattina alle 10 mi ha chiamato un amico avvertendomi che il mio nome non c’era nella lista – aggiunge – sto ricevendo moltissime telefonate di attivisti increduli che mi chiedono: ‘Dove sei? Non ti vedo come faccio a votarti? Ancora ora dopo diverse ore non riesco a entrare in piattaforma”.