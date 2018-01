Capodanno barocco il I gennaio alle 12 al Teatro Massimo. Dopo l’Inno nazionale, in programma musiche di Charpentier e Händel dirette da Ignazio Schifani eseguite dall’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori e dal Coro del Conservatorio Bellini diretto da Fabio Ciulla, solista il basso Ugo Guagliardo. Pubblico entusiasta, applausi calorosi e un bis al termine del concerto.

Alle 18.30 l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo per il Concerto di Capodanno promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Direttore Wayne Marshall (che tornerà al Teatro Massimo il 3 marzo per un appuntamento dedicato a Duke Ellington e George Gershwin), voce solista Anne-Jane Casey, coro diretto da Piero Monti, con un programma che spaziava da Verdi ai valzer di Johann Strauss, alle più belle canzoni del musical americano. Al termine due bis, richiestissimi, Non, je ne regrette rien e la Marcia di Radetzky, e nel foyer un brindisi al nuovo anno.

Teatro pieno per entrambi gli appuntamenti, sold out già da giorni per il concerto promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Circa 2500 persone in sala per i due concerti, con un totale che raggiunge i diecimila spettatori considerando anche quanti hanno seguito le dirette in streaming e sul maxischermo di Piazza Verdi. E anche per le visite guidate del Teatro, 60 ingressi in più rispetto al I gennaio 2017.