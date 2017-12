Un altro grande appuntamento del cartellone natalizio al Teatro Massimo di Palermo ieri sera con il concerto Gospel “Vincent Bohanan & The Sound of Victory Fellowship Choir”. Sala piena e pubblico entusiasta per il direttore e tenore Vincent Bohanan e per “The Sound of Victory Fellowship Choir”.

Vincent Bohanan, talentuoso e navigato artista newyorchese, ha collaborato nel corso degli ultimi dieci anni con i migliori artisti gospel della scena americana, costruendosi una personalità musicale policroma ma inconfondibile. Ad accompagnarlo il coro del “The Sound of Victory Fellowship Choir”, composto da nove cantanti newyorkesi, tra Brooklyn e il Bronx, selezionati per versatilità e talento; con loro Andre James alle tastiere, Emmett Lee Walker IV al basso e Daniel J. Revell alle percussioni.

Il viaggio musicale proposto Vincent Bohanan e The Sound of Victory si muove tra le radici africane e il patrimonio gospel afro-americano più moderno. Da segnalare, tra le collaborazioni recenti, la partecipazione alla registrazione dell’ultimo lavoro discografico di Ce Ce Winans (artista gospel vincitore di diversi premi Grammy), e la partecipazione come coro a fianco di Mariah Carey.

Il programma natalizio del Teatro Massimo proseguirà, la Notte di San Silvestro, con grandi concerti trasmessi sul maxischermo in piazza e poi il conto alla rovescia.

Il primo gennaio doppio concerto, alle 12.00 il Concerto barocco con l’Orchestra nazionale barocca dei Conservatori diretta da Ignazio Schifani, il basso Ugo Guagliardo e il Coro del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo diretto da Fabio Ciulla.

Alle 18.30 il tradizionale Concerto di Capodanno (già sold out), promosso – come da tradizione – dalla presidenza del Consiglio comunale di Palermo. L’Orchestra e il Coro della Fondazione saranno diretti da Wayne Marshall con la voce di Anna Jane Casey. In programma un’antologia di pagine celebri che spaziano da Verdi ai classici valzer di Johann Strauss, alle migliori canzoni del musical americano (Bernstein, Ira e George Gershwin, Kern, Porter). In piazza, sul maxischermo, la diretta di entrambi i concerti realizzata in audio e video ad alta definizione per dare a tutti l’occasione di festeggiare.

Biglietti Capodanno Barocco: da 25 a 10 euro

Biglietteria: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18 e un’ora prima dello spettacolo